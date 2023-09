Elezioni Solofra | disposto rafforzamento di vigilanza per favorire una corretta campagna elettorale

(Di martedì 12 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl Prefetto di Avellino, Paola Spena, ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica con la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, dei rappresentanti della Provincia e dei Comuni interessati. Tre le tematiche affrontate, un focus specifico è stato dedicato alla rinnovazione delledel Sindaco e del Consiglio Comunale di, disposta dal Consiglio di Stato, limitatamente alle Sezioni III e V (leggi qui). Già nell’immediatezza delle vicende che hanno visto contrapposti due dei candidati alla carica di Sindaco (leggi qui), è statoundei servizi di prevenzione ea cura delle Forze dell’Ordine, anche peruna...

è ciò che è accaduto a, in provincia di Avellino. L'audio del presunto illecito è divenuto immediatamente ...è ciò che è accaduto a, in provincia di Avellino. L'audio del presunto illecito è divenuto immediatamente ...

Elezioni Solofra, disposto rafforzamento di vigilanza per favorire una ... anteprima24.it

Voto di scambio per pilotare le elezioni: "Voglio darti 600 euro ma tu devi portarmi un sacco di voti!" Today.it

Il Prefetto di Avellino, Paola Spena, ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica con la partecipazione dei vertici provinciali delle ...Elezioni a Solofra, a pochi giorni dal voto controlli rafforzati. E’ stato deciso dal prefetto di Avellino, Paola Spena, che ha presieduto una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la ...Il messaggio del prefetto ad allievi, docenti e personale educativo in Irpinia, alla vigilia dell'apertura di tutte le scuole, mercoledì 13 settembre ...