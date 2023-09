EA Sports FC 24 | svelati i giocatori e le giocatrici con i migliori overall!

(Di martedì 12 settembre 2023) Tramite comunicato stampa, Electronic Arts ha svelato i 24di EAFC 24 al lancio con relativi overall: scopriamoli insieme in questo articolo dedicato L’arrivo di EAFC 24 è praticamente imminente. Mancano infatti poco più di due settimane al fatidico 29 settembre, giorno in cui il futuro di FIFA, ora senza più la licenza del nome storico, arriverà su PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X S e Nintendo Switch. Oggi Electronics Arts Inc, tramite comunicato stampa, ha ufficialmente annunciato le valutazioni dei Top 24 maschili e femminili di EAFC 24, rivelando i talenti con le valutazioni più alte per il prossimo capitolo del Gioco Più Bello del Mondo. In FC 24 i più grandidei principali campionati di ...

91, Premier League; Lionel Messi, 90, MLS; Karim Benzema, 90, ROSHN Saudi League; Thibaut Courtois, 90, Laliga EA; Harry Kane, 90, Bundesliga; Robert Lewandowski, 90, Laliga EA;

