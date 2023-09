“È uno schifo | vergogna” | GF | scena choc in diretta Il pubblico ha visto tutto e voleva la censura

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 12 settembre 2023) Il Grande Fratello è iniziato. Lunedì 11 settembre 2023 Alfonso Signorini ha inaugurato la nuova edizione, con un cast misto tra vip e nip, e presentato le nuove protagoniste in studio, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. E subito la presentazione dei concorrenti, alcuni già noti alaltri a sorpresa. La seconda a varcare la porta rossa dopo Paolo Masella, giovane macellaio romano, è stata Giselda Torresan. Operaia 34enne, di Pieve del Grappa (Treviso), appartiene alla compagine di nip scelti per entrare a far parte del reality di Canale 5. Esuberante, con una voce squillante e una passione smisurata per la montagna (il suo ideale di uomo, ha detto a Signorini, è Mauro Corona), è stata l’unica, fino a ora, a ricevere una sorpresa in. I colleghi della fabbrica in cui lavora erano tutti schierati davanti all’azienda per salutarla e ...