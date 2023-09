E adesso si è destinati alla gloria

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 12 settembre 2023) Lo scorso weekend si è svolto Victory Road, ultima tappa prima di Bound For Glory. Nel Pre show l’ex Nunzio ha rispostosfida di Alan Angels, che è riuscito a sconfiggere il lottatore di origini italiane. Sempre prima dello show principale gli ABC sono riusciti a vincere contro Moose e Brian Myers, che continuano a perdere un match dopo l’altro, dimostrando che la loro alleanza non sta portando a nessun risultato concreto. Nello show principale si inizia con il match valido per la X-Division, dove Lio Rush riesce a mantenere il titolo contro Kushida. Il match non è stato affatto male e il finale riesce a preservare in parte il giapponese nonostante il titolo rimanga al campione. Intanto durante lo show ci viene mostrato che Bully Ray abbia colpito PCO con un’auto ma quando quest’ultimo è in barella, che non può competere, si rialza e ricomincia a urlare ...