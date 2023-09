Drillionaire | dal campionato di calcio vinto con Lotito ai vertici della musica italiana VIDEO

(Di martedì 12 settembre 2023) "Eravamo ragazzini incoscienti quando sognavamo questo palco, arroganti quanto bastava per avere la giusta presunzione di pensare che un...

... Biagio Antonacci, Articolo 31, Benny Benassi, Big Fish, Bresh, Clara, Gigi D'Alessio,,... L'evento sarà anticipato giovedì 14 settembre alle 20, sempre dall'Arena di Verona,Tim Music ...Tim Music Awards 2023, le date di messa in onda su Rai12007 ad oggi i Tim Music Awards sono ... BIAGIO ANTONACCI, ARTICOLO 31, BENNY BENASSI, BIG FISH, BRESH, CLARA, GIGI D'ALESSIO,, ...... la più rilevante è " Dance The Night " di Dua Lipa , sospinta soprattuttofilm blockbuster " ... SODDISFATTI Non possono lamentarsi(la multifeaturing " Bon ton " si porta a casa il ...

Lazza e la maglia della Nazionale: Drillionaire con la nuova divisa! numero-diez.com

Drillionaire si gode il successo nel mondo della musica. Venerdì è stato uno degli ospiti al concerto di Lazza all'Ippodromo di San Siro, dove ha indossato la maglia azzurra numero 10 della Nazionale ...Venerdì 8 settembre Lazza ha fatto tappa nella sua Milano con un evento unico da tutto esaurito. Sul palco anche tanti amici: il video.