Doppietta di Frattesi | l' Italia batte 2-1 l' Ucraina

(Di martedì 12 settembre 2023) Prima vittoria per Spalletti ct, gli azzurri a quota 7 in classifica. MILANO - Unadiregala a Luciano Spalletti la prima vittoria da Ct della nazionale azzurra. A San Siro l'l'2-1 e sale a quota 7 nel gruppo C di qualificazione agli Europei del 2024, a pari p

Arriva a San Siro la prima vittoria di Luciano Spalletti alla guida della nazionale italiana. Gli azzurri giocano una buona partita e si impongono 2 - 1 sull'Ucraina grazie alladi, agli ospiti non basta la rete di Yarmolenko. Dopo il pareggio con la Macedonia del Nord gli azzurri salgono a 7 punti in classifica nel girone C agganciando proprio l'Ucraina e ...Contava solo vincere e la nazionale ha vinto: 2 - 1 a San Siro contro l'Ucraina , grazie alladi. Tre punti vitali per la qualificazione agli Europei 2024 (adesso di nuovo nelle ...Davanti ai quasi 60 mila spettatori di San Siro, Luciano Spalletti si prende il primo successo da ct azzurro grazie alladi, mentre agli ucraini serve a poco la rete di Yarmolenko. ...Calcio scoppiettante nei primi trenta minuti, con Davidemattatore grazie alla sua(il primo gol frutto dell'assist ben servito da Zaccagni ). Tempo però una mezz'ora e la carrozza ...

L'Italia supera l'Ucraina con super Frattesi: prima gioia azzurra per Spalletti La Gazzetta dello Sport

Sospiro di sollievo Italia, doppietta Frattesi nel 2-1 all'Ucraina Fantacalcio ®

Dopo le parole di Enzo Raiola, agente di Donnarumma, nel post partita di Italia-Ucraina anche Davide Frattesi, grande protagonista del match con la doppietta che è valsa la vittoria, è intervenuto sui ...Ecco il succo: la partita di calcio tra Italia e Ucraina, valida per le qualificazioni all'Europeo del 2024, si è svolta a San Siro. Sono stati venduti 58.386 biglietti per la gara. L'Ucraina ha ...Gli azzurri hanno giocato una partita solida, con una doppietta di Frattesi, mentre l’Ucraina ha segnato con Yarmolenko. Italia inizia forte L’Italia ha iniziato bene la partita, con diverse occasioni ...