Dopo quattro anni torna il Master 1000 di Shanghai | ecco la entry list

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 12 settembre 2023)la stagione sul cemento americano, il circuito si sposterà in Asia dove manca dal 2019 a causa dell’epidemia Covid Domenica è stato assegnato l’ultimo slam della stagione. E per la terza volta suin questo 2023 ad aggiudicarselo è stato Novak Djokovic che in finale ha regolato Daniil Medvedev con un s3-0. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.