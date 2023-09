Doping | positività Pogba colpa di un integratore comprato in America | contratto a rischio

(Di martedì 12 settembre 2023) Torino, 12 set. - (Adnkronos) - Tuttadi un, consigliato da un medico amico, estraneo alla Juventus, ein, dove esistono regole differenti legate al. Potrebbe essere questa, secondo quanto riporta la 'Gazzetta dello Sport' la causa dellaal testosterone di Paul, rilevata dopo i controlli effettuati sulle urine del calciatore bianconero al termine di Udinese-Juventus del 20 agosto, prima giornata di campionato del 2023-24. Si sarebbe trattato quindi di una leggerezza da parte del centrocampista francese, che avrebbe assunto la sostanza dopante per errore. Una leggerezza che rischia di costargli molto cara, perché adessoè sospeso in attesa delle controanalisi, che dovranno confermare la ...

Fabrizio Ravanelli ha parlato ai microfoni di Tv Play. L'ex attaccante, campione d'Europa con la Juventus , ha commentato la notizia dellaaldi Paul Pogba .Dopo laalla sostanza a seguito di un controllo antidoping effettuato il 20 agosto, il ... estraneo alla Juventus, e comprato in America, dove esistono regole differenti legate al. ...... iniziano a emergere maggiori dettagli circa le possibili cause che avrebbero trascinato Paul Pogba al centro del ciclonecon laal testosterone rivelata in seguito ai controlli ...... quasi preistorica nel mondo del. C'è quasi una premura garantista nei confronti di Paul ... Bastava lae si era colpevoli delle peggio nefandezze, reietti. Certo di casi di...

Doping, lo juventino Pogba positivo al testosterone: sospeso in via cautelare RaiNews