Donadoni | «L’Italia può passare | ma non è competitiva contro le big»

(Di martedì 12 settembre 2023) Le parole di Robertosulla Nazionale: «Il gap con le big c’è: L’Inghilterra ha fatto 7 gol alla Macedonia, noi uno a fatica» Robertoè stato Commissario Tecnico della Nazionale dopo il Mondiale 2006 e ha portatoall’Europeo del 2008. La sua visione sulla squadra di oggi affidata a La Gazzetta dello Sport non è incline all’ottimismo: «La prima sensazione di quest’Italia è che non siacon le grandi d’Europa, a prescindere dal fatto che ci qualificheremo o meno alla fase finale. Pensare di essere protagonisti è troppo, accontentiamoci di. L’Inghilterra ha segnato alla Macedonia sette gol, noi uno a fatica: non c’è questa differenza, ma il gap è evidente».

