Doc in Campania | tavolo di confronto a Santa Paolina

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sarà unfinalizzato unicamente alla tutela del nostro territorio, delle nostre produzioni vitivinicole e sarà improntato alla correttezza e alla civiltà. Vogliamo soltanto che le istituzioni, i produttori e le associazioni operanti nel settore possano ragionare pacatamente per trovare insieme la strada più efficace per valorizzare ancora il Greco di Tufo Docg e tutti i vini irpini.” Così il Sindaco di, Rino Ricciardelli, promotore di un dibattito sulla Docche si terrà martedì 19 settembre, alle 16.30, alla presenza dell’Assessore regionale all’agricoltura, Nicola Caputo, e dell’intera rappresentanza irpina in consiglio regionale. Al, oltre Caputo, è prevista la presenza di Enzo Alaia, Vincenzo Ciampi, Livio Petitto e Maurizio ...