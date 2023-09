Dl Caivano | Lepore Pd | ‘basta spot | governo investa su enti locali’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 12 settembre 2023) Roma, 12 set. (Adnkronos) – “L’inasprimento delle pene per i ragazzi e nel complesso il decretoavranno l’effetto di peggiorare le cose, non certo di risolverle. Noi abbiamo generazioni intere che finiscono già in carcere, al Nord come al Sud, senza differenza”. Lo ha detto a Radio Immagina, la web radio del Pd, il sindaco di Bologna, Matteo. “Nelle carceri ci sono ragazzi che fanno fatica a partecipare ai corsi di formazione, a seguire la scuola, per molti andare in carcere non equivale a un percorso di rieducazione, di reinserimento, al contrario può significare la disperazione, tornare poi a delinquere quando si esce, srsi annichiliti da quell’esperienza, è una punizione che non serve a nulla. D’altra parte purtroppo ci sono anche ragazzi che vogliono andare in carcere perché lo vivono come un premio”, ha ...