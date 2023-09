Djokovic non è mai uguale a se stesso

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 12 settembre 2023) Quandoè al servizio e alza gli occhi dall’altra parte della rete intravede Medvedev piccolo e lontano come il foro di una lunga galleria che attraversa le montagne. Per riprenderlo alla tv, in queste sue estreme posizioni in risposta, forse servirebbero dei droni. Una di quelle riprese dall’alto a metà tra divino e tecnico che si fanno sopra le torri e le cupole delle vecchie città europee, e che ci costringono a un esercizio di relativismo da Operette Morali. Medvedev allora sembrerebbe un uomo piccolo e confuso sul da farsi. Un uomo che osserva la vita da una rassicurante distanza. Viene da chiedersi dove risponderebbe, Daniil Medvedev, se il campo fosse ancora più lungo. Se si estendesse ancora per metri e metri. Qual è il limite oltre il quale diventa fisicamente impossibile rispondere a un servizio senza lasciare che rimbalzi per due volte? Gli esteti ...