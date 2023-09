Djokovic | le lacrime a Belgrado dopo il trionfo all’US Open – Video

(Di martedì 12 settembre 2023) (Adnkronos) – Novakindavanti a 50mila persone a. Nella capitale della Serbia, la folla si raduna per rendere omaggio alla Nazionale di basket, seconda ai Mondiali 2023. A salutare i giocatori sconfitti in finale dalla Germania, mentre il paese è incollato davanti alla tv, si presenta anche, fresco trionfatore all'US2023. Il fuoriclasse del tennis, vincitore di 24 titoli dello Slam in carriera, viene travolto dall'ovazione della folla e crolla in un pianto incontrollabile. A consolarlo sono i giocatori della Nazionale di basket. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Il fuoriclasse del tennis consolato dalla Nazionale di basket Novakindavanti a 50mila persone a Belgrado. Nella capitale della Serbia, la folla si raduna per rendere omaggio alla Nazionale di basket, seconda ai Mondiali 2023. A salutare i giocatori ...non se l'aspettava tanto che, commosso nel profondo, è scoppiato in. A consolarlo ci hanno pensato i giocatori della Nazionale di basket, che l'hanno abbracciato dandogli delle ...Novakha ottenuto a 36 anni il 24° titolo nel Grand Slam. Merito del successo ottenuto nella finale agli US Open 2023, vinti per la quarta volta in carriera. Nessuno come lui trae ...Novak Djokovici supera Daniil Medvedev in una incredibile finale degli US Open 2023 e conquista il 24° slam di una carriera da record, allungando su Rafa Nadal e Roger Federer arrivati rispettivamente ...

Novak Djokovic, le lacrime davanti alla folla di Belgrado - Video Adnkronos

Djokovic in lacrime: l'abbraccio ai figli dopo il trionfo agli Us Open Corriere dello Sport

Novak Djokovic in lacrime davanti a 50mila persone a Belgrado. Nella capitale della Serbia, la folla si raduna per rendere omaggio alla Nazionale di basket, seconda ai Mondiali 2023. A salutare i ...(Adnkronos) - Novak Djokovic in lacrime davanti a 50mila persone a Belgrado. Nella capitale della Serbia, la folla si raduna per rendere omaggio alla ...Probabilmente Kobe Bryant avrebbe descritto così gli attimi decisivi del secondo set tra Novak Djokovic e Daniil Medvedev, quando Nole è stato a un passo dal baratro (sportivo) per poi risollevarsi e ...