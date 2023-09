Djokovic è un manuale di auto-aiuto vivente | l’atleta più ribelle di sempre Il Telegraph

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 12 settembre 2023) “Perché i suoi colleghi tennisti si preoccupano di farsi aiutare da strizzacervelli e guru, quando hanno una mente come questa in mezzo a loro?”. La mente è quella di Novak, e Oliver Brown – la firma più conservatrice dello sport di un giornale molto conservatore come il– ne celebra la grandezza con un pezzo nel quale si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe. Brown è stato uno dei più critici sulle politiche vaccinali per il Covid. E ora scrive un enorme “avete visto?”. “ha dimostrato di non essere più pericoloso di quando viene demonizzato. Bloccatelo fuori, come hanno scoperto due nazioni ospitanti del Grande Slam, e lui semplicemente rimbalza con il doppio della forza”.è “piùdi questa o di qualsiasi generazione”. E di ...