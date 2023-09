DisOrientaMenti | lo smantellamento della scuola per il mercato del lavoro

- - > Non occorre scomodare la letteratura pedagogica per condividere il fatto che l'empatia sia l' habitus che permette la trasmissione di conoscenze ed esperienze, aprendo, così, la via all'...- - > Non occorre scomodare la letteratura pedagogica per condividere il fatto che l'empatia sia l' habitus che permette la trasmissione di conoscenze ed esperienze, aprendo, così, la via all'...

Lo smantellamento della scuola per il mercato del lavoro Micromega