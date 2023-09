Diritti tv | Ligue 1 come la Serie A | bando da un miliardo di euro | sperando che qualcuno abbocchi

(Di martedì 12 settembre 2023) Nella sede parigina dello studio legale Clifford Chance il presidente della Lega francese Vincent Labrune ha lanciato ufficialmente ildi gara per itelevisivi per la1, per il periodo 2024-2029. Obiettivo: undi. Sempre che. La situazione dei deitv francesi è molto simile a quella dellaA, anche se in Francia hanno un accordo con il fondo Cvc (che ha pagato 1,5 miliardi diper il 13% del capitale della società commerciale della Lfp) che gli garantisce maggiore tranquillità economica. IldellaA per ora è ancora senza vincitore, visto che le offerte non hanno soddisfatto le aspettative. In Francia ...

...passare in secondo piano ogni aspetto della propria politica interna e la repressione dei...875,4 milioni (201) e 15,7 milioni (106)1 (Francia):859,7 milioni (327) e 887,8 milioni (409) ...Le immagini di questo momento sono state trasmesse in diretta televisiva da Amazon, licenziataria deitv della1. E hanno fatto il giro del web e quindi del mondo, suscitando reazioni ...La Serie C, i cuisono stati acquisiti a inizio agosto, fanno parte della ricca offerta di Sky e NOW dedicata ... i campionati esteri in esclusiva (Premier League, Bundesliga e1 ), la ...L'offerta sportiva di Sky e Now La Serie C, i cuisono stati acquisiti a inizio agosto, fa ... tutta la Serie BKT, i campionati esteri in esclusiva (Premier League, Bundesliga e1), la ...

Val di Vara senza medici, Natale: “Stessi diritti per chi vive a Varese Ligure come a Piazza de’ Ferrari” CittaDellaSpezia

Champions’ League 2023/2024 e le squadre italiane in gara Kickest

Il calciatore Ikoma-Luis Opinda posa davanti alla telecamera, durante la partita tra Lens e Strasburgo allo Stade Boulaert-Deliles, a Lens ...Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1 (per non parlare dei campionati minori) sono sempre più distanti dallo strapotere inglese, per diritti tv, calciomercato e sponsor. I club di Premier sono i più ...Ove non espressamente indicato, tutti i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica del materiale fotografico e video presente sul sito Tio.ch sono da intendersi di proprietà dei fornitori o ...