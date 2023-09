Diretta Italia - Ucraina 2 - 1 | Zaccagni manca il terzo gol azzurro

(Di martedì 12 settembre 2023) MILANO - Crocevia fondamentale per l'di Spalletti, che a San Siro affronta l'nel gruppo C di qualificazione a Euro 2024. Dopo l'inopinato pareggio con la Macedonia del Nord, la ...

MILANO - Crocevia fondamentale per l'di Spalletti, che a San Siro affronta l'Ucraina nel gruppo C di qualificazione a Euro 2024. Dopo l'inopinato pareggio con la Macedonia del Nord, la nazionale azzurra cerca una vittoria utile ...Cronaca in tempo reale con tabellino [ AGGIORNA LA- UCRAINA ] RISULTATO IN- UCRAINA 2 - 1 (2'T) SECONDO TEMPO 9' palla gol fallita da Zaccagni! Su cross dal fondo di ......stasera a San Siro la sfida valida per le qualificazioni agli Europei del 2024 trae Ucraina. Attimi di fortissima emozione per tutti dentro il Meazza, e davanti alla tv, nellasu Rai ...BARI - Caccia alla semifinale degli Europei di volley per l'di Fefè De Giorgi , campione d'Europa e del mondo in carica, che al PalaFlorio di Bari sfida ... Segui ladel ...

36' Prima grande occasione per l'Ucraina: Dovbik direttamente in porta, c'è l'intervento di Donnarumma. 34' Yarmolenko per Dovbik, bravissimo Bastoni ad attenderlo nell'uno contro uno e a farsi fare ...36' - CHE PARATA DONNARUMMA! Pallone regalato da Locatelli a Sudakov che lancia subito Dobvyk. L'attaccante ucraina prova il tiro in porta ma trova la risposta attenta di Gigi Donnarumma. 34' - ...Qualificazioni Europei 2024 Stadio San Siro, Martedì 12 settembre 2023 ITALIA - UCRAINA 2-0 (12' e 30' Frattesi, 41' Yarmolenko) Di seguito le formazioni ...