Dieci titoli italiani per l' Alga Atletica Arezzo al Campionato Nazionale Aics

La squadra aretina ha centrato un totale di tredici medaglie nelle varie discipline di velocità, salti e lanciitaliani per l'Alga Atletica Arezzo al Campionato Nazionale AICS. La manifestazione tricolore, giunta alla cinquantasettesima edizione, è andata in scena a Forlì con la partecipazione di ...... i finalisti e il programma 8 Settembre 2023 Valdarno, domenica torna La Ciclostorica Marzocchina nell'area mineraria Enel di Santa Barbara 8 Settembre 2023 Articoli recenti Sport...... aperta ufficialmente l'Olimpiade e Paralimpiade della Città Metropolitana 12 Settembre 2023 Arezzo, Borghi Diversi: la seconda edizione dei corti tra cabaret e turismo 12 Settembre 2023...

Dieci titoli italiani per l'Alga Atletica Arezzo al Campionato ... LA NAZIONE

A Pesaro assegnati dieci titoli italiani giovanili della Raffa Federazione Italiana Bocce

La squadra aretina ha centrato un totale di tredici medaglie nelle varie discipline di velocità, salti e lanci ...Il Teatro Regio inaugura la Stagione, giovedì 21 settembre alle 20, con La Juive (L'ebrea) di Fromental Halévy, su libretto di Eugène Scribe, per la prima volta in lingua originale francese. (ANSA) ...'Testimone di speranza: l'audacia tenera di don Pino Puglisi', è il titolo del documentario inedito e autoprodotto di Tv2000, in onda domani 13 settembre alle ore 20. (ANSA) ...