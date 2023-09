“Devo farti una domanda” GF 2023 | bufera su Signorini per la frase a Alex Schwazer

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 12 settembre 2023) Il momento tanto atteso è arrivato: nella serata dell’11 settembre c’è stata la prima puntata del Grande Fratello, col pubblico che finalmente ha ritrovato Alfonso, supportato da Cesara Buonamici. Ma subito c’è stata una polemica: durante la presentazione di, uno dei concorrenti vip di questa edizione mista, il conduttore ha detto qualcosa che ha indispettito i telespettatori. I quali hanno riversato la loro rabbia sull’ex Twitter, X. Forse lui non se ne sarà nemmeno reso conto, ma il pubblico del Grande Fratello non ha gradito affatto l’esternazione di Alfonsosu. Il marciatore, campione olimpico nel 2008, è pronto a rimettersi in gioco e ad allenarsi nella Casa per farsi trovare pronto in vista delle Olimpiadi ...