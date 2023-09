Dentro il Barbiere | sabato 16 al Teatro Partenio con la Nuova Orchestra Scarlatti in memoria di Giovanbattista Cutolo

L'appuntamento previsto per sabato 16 settembre alle ore 20,30 saràIL, selezione semiscenica dell'Opera Ildi Siviglia di G. Rossini , con la Nuova Orchestra Scarlatti ...... Fools di Torino, con Luigi Orfeo che omaggia Rossini e propone "Ildi Siviglia " Fiaba in ... Perché: "ognuno di noi ci può essere un cantautore,mia cugina Vanessa, una volta, ce ...E' difficile sognare daun container, con i pochi vestiti e oggetti rimasti chiusi in una borsa troppo piccola per ... Jacob, ildel centro con il mito di Drogba Un presente fatto di ...

"Sinfonie d’Autore" al Partenio, si parte con "Dentro il barbiere" Orticalab

L'Associazione Zenit 2000 riparte dalla Rassegna 2023 Sinfonie d'autore, in programma al Teatro Partenio di Avellino e già inaugurata lo scorso 3 giugno, dedicati al repertorio Sinfonico e all'Orchest ...L’Evento sarà dedicato alla memoria del giovane musicista Giovanbattista Cutolo, tragicamente scomparso, per l’occasione il 50% dell’incasso sarà devoluto a sostegno di un Progetto rivolto ai minori ...