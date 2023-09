Demme resta al Napoli | rifiutata la risoluzione consensuale del contratto | stipendio ‘pesante’ per le casse del club

Mercato Napoli,verso la permanenza Appuntamento più verosimilmente nel 2024 come riporta il collega de Il Roma, Giovanni Scotto : "Salvo "miracoli", Diegoa Napoli. Ieri contatto ...Salvo "miracoli", Diegoa Napoli. Ieri contatto con l'agente del calciatore, che ha comunicato che al momento non ci sono offerte concrete per il centrocampista. Il tedesco resterà in azzurro ma sarà fuori dal ...Rinnovo Kvaratskhelia: De Laurentiis ha scelto la linea. Sarà lui a decidere quando convocare gli agenti.in azzurroDopo i balletti social, dopo le interviste riparatorie e i rumors sempre più pressanti, sono poche le certezze sul rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Una di queste è rappresentata ...

Demme, niente offerte nemmeno dalla Turchia: resta a Napoli da ... ROMA on line

Demme è approdato in maglia azzurra a gennaio del 2020 ed ha un altro anno di contratto, ovvero fino a giugno del 2024.Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha scritto un post sui social: "Salvo "miracoli", Diego Demme resta a Napoli. Ieri contatto con l'agente del calciatore, che ha ...