Ddl incentivi | Amidei Fdi | ' grazie a governo made in Italy protagonista nel mondo'

(Di martedì 12 settembre 2023) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Su questo provvedimento c'è una netta unione di intenti tra le forze politiche. L'impresa italiana è il fulcro della nostra economia, del lavoro, dello stile di vita, dello sviluppo di una società. Ci troviamo in un momento difficile: la crisi pandemica, le contingenze internazionali, il caro energia, l'inflazione colpiscono la nostra produzione. Aiutando le imprese, aiutiamo le famiglie, sosteniamo il lavoro dei nostri figli. E questo provvedimento rispecchia in pieno questi obiettivi. Le misure di cui discutiamo dimostrano la massima attenzione della politica per le nostre aziende. Utilizziamo al meglio i fondi del Pnrr e contrastiamo gli ostacoli con cui le imprese fanno i conti giornalmente. Efficienza energetica, sviluppo produttivo, sviluppo del territorio, formazione per i lavoratori svantaggiati, investimenti sulla sicurezza, attenzione ...