D’Aprile UIL Scuola Rua | “Modello scuola italiana è eccellenza nel mondo | ma a livello di retribuzioni | investimenti e spesa pubblica in istruzione il ritardo è grave”

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 12 settembre 2023) “L’Italia (4.2) spende quasi un punto in meno del PIL inrispetto alla media OCSE (5.1) e il paragone con la Francia (5.5) è ancor più improbo. Ancora una volta ci confermiamo come fanalino di coda per quanto riguarda”. L'articolo .