Daniela Santanchè | il compagno Dimitri Kunz sapeva della truffa sulla cassa integrazione

(Di martedì 12 settembre 2023) La Procura di Milano sta indagando sulle attività imprenditorialiministra, per quanto riguarda le società Visibilia e Ki Group. La ministra è già indagata per falso e bancarotta, ma con i nuovi sviluppo la sua posizione potrebbe aggravarsi. In particolare, Visibilia editore avrebbe accumulato debiti e quando si trovava in una situazione di crisi economica nel pienopandemia, avrebbe messo una sua dipendente ina zero ore, mentre lei stava lavorando regolarmente. Alcuni dipendenti di Ki Group, anche questa società fortemente indebitata, sarebbero stati licenziati senza ricevere il tfr. Le indagini proseguono e sembra che ci fosse qualcuno pienamente consapevole...