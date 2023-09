Daino | «Inzaghi e Pioli bravi coi nuovi Inter-Milan | gli episodi»

Leggi su inter-news

(Di martedì 12 settembre 2023) Tra pochi giorni ci sarà finalmente il derby dio tanto atteso in questa pausa nazionali tra. Danielefa i complimenti ad entrambe le squadre su TMW Radio. LAVORO – Danieledescrive il momento: «Sono due squadre che stanno bene. L’non subendo gol dà l’impressione di essere la squadra più solida, più equilibrata nei reparti. I due allenatori hanno fatto un ottimo lavoro.è senza Dzeko ed altri, gli inserimenti sono la vera sorpresa di. Ancheè stato bravo in ritiro ad inserire gli altri, a far capire il progetto di squadra. Iacquisti di entrambe si sono già rivelati decisivi, la pausa nazionali harotto solo il ...