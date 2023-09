Daino | «Inter-Milan | dispiace ci sia Barella squalificato» Ma non è vero!

(Di martedì 12 settembre 2023) La settimana scorsa si è discusso molto diper la sua ammonizione contro la Fiorentina, che secondo alcuni (esagerati) doveva essere da espulsione. Evidentemente all’ex difensore rossoneroè venuto in mente che fosse stato espulso, perché lo ritieneper il derbydi sabato. LA VALUTAZIONE – Danielea Sportitalia parla del distacco fra: «Ridotto si è ridotto. Ilè migliorato tecnicamente, è ringiovanito, ha migliorato in quelle zone di campo dove aveva bisogno di mettere peso, con l’acquisto di Ruben Loftus-Cheek. Si è migliorato tanto, ha messo qualità e rinforzato la parte destra d’attacco con un giocatore di qualità. Ilè cresciuto, si è avvicinato ...

Daino: “Inter, centrocampo tra i top d’Europa. Sommer e la difesa…” fcinter1908

Per conoscere meglio animali come volpi e martore, lupi e daini, istrici e tassi, gestendo il rapporto con le attività umane ...Daino ospite dagli studi di Sportitalia ha espresso la sua opinione riguardo il mercato dell’Inter, soffermandosi in particolare sul centrocampo. CENTROCAMPO COMPLETO – Daniele Daino ha parlato così d ...