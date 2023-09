Da paria a paese chiave | perché il Qatar è un nano gigantesco

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 settembre 2023) Uncon tanto petrolio conta più di un gigante. Il, monarchia del Golfo in cui è atterrata ieri sera Giorgia Meloni, ha 2.350.000 abitanti, di cui solo 313.000 che godono del diritto di cittadinanza (gli altri sono immigrati). Con 11.571 km2 di superfice, l'emirato ha più o meno il territorio che si otterrebbe mettendo assieme Umbria e Val d'Aosta, o Friuli-Venezia Giulia e Molise, con la popolazione di Liguria e Abruzzo. Per di più quasi tutto ilè desertico: appena l'1,64% della superficie è terra coltivabile e oltre 956.000 abitanti sono concentrati nella capitale Doha. Ha però la terza riserva di gas del mondo: il 12,5% del totale planetario. Sarebbe sufficiente a provvedere all'intero fabbisogno mondiale per i prossimi 200 anni. Nel petrolio è il 15° produttore, con poco più di un milione e mezzo di barili al ...