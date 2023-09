Dà colpa a pirata della strada | ma bimbo cade da trattore | indagato il papà

Leggi Anche Torremaggiore (Foggia), 60enne muore schiacciato dal trattore Leggi Anche Fermo, precipita col trattore per 70 metri in un dirupo: morto Le incongruenze nel racconto Dopo la segnalazione ...Ha provato a ingannare tutti, a partire dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale Bonomo, dichiarando l'investimento del proprio figlio da parte di undella strada. Ma non era vero, suo figlio, di 11 anni, era caduto dal trattore. Un 43enne di Andria è indagato per lesioni personali stradali ai danni del figlio minorenne e per simulazione di ......sinistri stradali determinati dalladel conducente senza assicurazione saranno coperti dal cosiddetto Fondo di Garanzia , un istituto statale che corre in sostegno delle vittime di auto...Vero, infatti quando il secondo turno contro O'Connell s'allunga persua di un altro set e ... "Non so se sia legale o illegale, vado su Internet, su qualche sito web, non ho altra scelta, ...

Dà la colpa ad un pirata della strada, ma invece il figlioletto era caduto da un trattore: il papà finisce nella lista degli indagati per un grave motivo Ci troviamo ad Andria (provincia di Bari) dove ...Gravissimo incidente alle 5 di lunedì all’incrocio tra via Archimede e via Compagnoni. Il ferito ricoverato in prognosi riservata al Policlinico. Via all’inchiesta della polizia locale ...Il leader della Cgil: «Poca sicurezza nei cantieri, e con i subappalti a cascata ce ne sarà ancora meno. In autunno pronti a qualunque mezzo democratico di ...