Cura e conoscenza | i segreti per dar vita a un calice d’autore

(Di martedì 12 settembre 2023) Raccontare la vendemmia «hands on», mettendo le mani in pasta, è l’idea alla base di «Conversazioni in vigna»: progetto iniziato due anni fa da Andrea Moser insieme ad Anna Prandoni e Linkiesta Gastronomika per raccontare il significato di questo periodo così particolare e così unico per i viticoltori. In queste settimane porteremo in giro per l’Italia a mostrarvi cosa sta succedendo in vigna, quando, dove e come inizia il percorso di un vino. Il nostro viaggio inizia con le bollicine e fa tappa in Franciacorta, a «Villa Franciacorta». Cantina fondata negli anni ’60 dal pioniere vitivinicolo e co-fondatore del consorzio Alessandro Bianchi, oggi è la figlia, Roberta Bianchi, a portare avanti l’attività del padre. Siamo a Monticelli Brusati, nella parte Nord-Est del territorio definito dal disciplinare, al di fuori dell’anfiteatro morenico. Zona collinare protetta dai monti Delma e ...