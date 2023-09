E quando questo si presenta, laè la chiave per andare incontro alle difficoltà che comporterà. Come ribadisce Andrea Moser: "Oltre a scegliere la vigna giusta, è importante sapere cosa ...Certo, vuoi prendertidella tua situazione personale, ma restare in sintonia con quello che ...- Parigi l'esploratore Ambrogio Fogar ha un incidente in Turkmenistan e rimane privo di. ...... suo figliolo, proprio "La Scienza Nuova" raccomandandosi che leggesse quel libro con. Per ... la sua precoce saggezza e la sua impronta d'umanista, non limitato solo alladelle leggi; ...

Cura e conoscenza, i segreti per dar vita a un calice d’autore Linkiesta.it

Diffondere maggiore conoscenza su questi tumori del sistema linfatico. È l’obiettivo di “Dal primo momento, vicini ai pazienti con ...«Quante corbellerie avrei evitato se avessi letto il simposio al liceo. Però oggi che parlo d’amore, non lo faccio più...», scrive un lettore a Gramellini. Che risponde: «L’amore teorizzato da Platone ...