Cronaca di un miracolo | la salvezza di Mark Dickey

(Di martedì 12 settembre 2023) La speranza è l’ultima a morire, dicono, e non poteva essere più vero per, lo speleologo che, dopo nove giorni di buio assoluto, è stato tratto in salvo dalla grotta della Morca, nei pressi di Anamur, sulla costa meridionale della Turchia. Ereditando l’infausta fortuna di uno stomaco perforato da un’ulcera, la sua avventura poteva facilmente trasformarsi in tragedia. La luce al termine del tunnelè stato liberato alle 23:35, grazie ai tempestivi sforzi di una coalizione internazionale di soccorritori. A fronte delle previsioni iniziali che puntavano al salvataggio il giorno successivo, la rapidità d’azione è stata incentivata dalla minaccia delle forti piogge previste sulle alture del Tauro. La rete internazionale di soccorso Sono stati 176 gli angeli che, provenienti da Italia, Ungheria, Croazia, Polonia e ...

Nessun intervento fa gridare alné si presta a riprese cinematografiche, ma questo non ... Inabbiamo scritto 'giganteggia', ed è vero. MORETTI 7: Nel derby del Ticino difende di più e ......si dice; Simoncelli tradito da quello stesso dio in un incidente simile non si può. ... Era, null'altro. Ma proprio questo contribuisce a demarcare i due mondi, moto e F1, come se in ...Al 7' un tiro dalla lunga distanza di Lombardoni costringe Dejardins al, con un colpo di ... NOVARA " PRO PATRIA 1 " 2, pagelle, approfondimenti e interviste sul numero del Corriere ...

Altoatesini, paura in Marocco: «Siamo salvi per miracolo» Alto Adige

Al momento non è esclusa alcuna pista anche se è probabile che si sia trattato di un incidente: l'ottantenne si stava sporgendo per vedere se dalla galleria di Ivrea fosse in arrivo un treno ...«Che ne stiamo parlando qui è una fortuna. Possiamo parlare di miracolo. Ho visto le due macchine poteva essere una tragedia. Irene sta peggio di tutti e tre ma fortunatamente non ...