Crolli e intonaco che cade a pezzi | a scuola la manutenzione non c’è

(Di martedì 12 settembre 2023) Si ritorna ain edifici vecchi, spesso fatiscenti, in molti casi con i banchi abbandonati durante la pandemia ancora accatastati da qualche parte. Cittadinanzattiva ha scelto la prima campanella first appeared on il manifesto.

... in Italia, si sono registrati 61 episodi dio distacchi di. E' un numero mai raggiunto negli ultimi sei anni, cioè da quando l'associazione ha avviato questo censimento attraverso la ...Andare a scuola in Italia non è sicuro: alunni, docenti e personale sono collocati in strutture, soprattutto in certi territori, soggette ae distacchi di. Solo nell'ultimo anno ne sono stati riscontrati ben 61. La denuncia è di Cittadinanzattiva, che in corrispondenza del nuovo anno scolastico il prossimo 23 settembre ...... non è accettabile" Sono 61 gli episodi di crollo o distacchi diavvenuti nelle scuole fra ... Edifici vecchi e manutenzione carente o assente Si è trattato fortunatamente diavvenuti di ...

Edilizia scolastica, 61 crolli nell’ultimo anno. 24 nelle scuole del Sud. La denuncia di Cittadinanzattiva Orizzonte Scuola

Tra il mese di settembre 2022 e quello di agosto 2023 nelle scuole italiane si sono verificati 61 crolli o distacchi di intonaco. A tracciare un bilancio dell'edilizia scolastica è Cittadinanzattiva, ...Andare a scuola in Italia non è sicuro: alunni, docenti e personale sono collocati in strutture, soprattutto in certi territori, soggette ...