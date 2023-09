...per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia sono state portate a termine oggi le operazioni subacquee di manutenzione della statua bronzea sommersa deldegli, ...San Fruttuoso di Camogli (Genova) - Un nuovo intervento di restauro e pulizia della celebre statua deldeglinelle acque antistanti l'abbazia di San Fruttuoso E' stato realizzato con l'organizzazione e il coordinamento del Servizio Tecnico di Archeologia Subacquea della Soprintendenza ...... belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia hanno avuto luogo le operazioni subacquee di manutenzione deldegli, statua bronzea simbolo ...Alle 19 l'evento si sposterà al Trabocco Sasso della Cajana con una breve passeggiata sulla Via Verde, visita aldeglie al Trabocco con intermezzo musicale del soprano Claudia Bucco e ...

Cristo Abissi, una squadra interforze per pulizia statua Agenzia ANSA

Camogli, Cristo degli Abissi: anche i Comsubin per restaurare la ... Telenord.it

La statua è un tributo alla memoria di tutte le vite perse in mare. La manutenzione del Cristo degli Abissi non è solo una questione estetica: gli organismi incrostanti di biofouling creano un biofilm ...Nel ventennale del restauro, la complicata opera per far risplendere una delle attrattive più amate da chi si immerge nel Mediterraneo ...Ha il fascino nostalgico di un relitto, finito lì a seguito di chissà quale nubifragio. E invece la statua di bronzo che si trova nei fondali davanti all’Abbazia di San Fruttuoso non è altro che un co ...