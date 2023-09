Cristina Scuccia | l’attacco di Cristiano Malgioglio | “Ecco cosa ha fatto”

(Di martedì 12 settembre 2023) La prossima settimana Carlo Conti,, Giorgio Panariello e Loretta Goggi torneranno con Tale e Quale Show. Nel cast avrebbe dovuto esserci anche, ma qualè andato storto. Conti lo scorso luglio ha annunciato tutti i concorrenti di questa edizione e tra loro c’era anche l’ex suora. Secondo Tv Blog però la partecipazione della ragazza sarebbe saltata per due motivi: “Alla fine la vincitrice di The Voice Italia non ci sarà, non si è arrivati ad un accordo con rai Uno. Ci sarebbero motivazioni economiche e soprattutto editoriali. Si parla già di una sostituta, al posto suo dovrebbero prendere Jo Squillo“. Il settimanale Di Più hapiù chiarezza: “Se non la vedremo è per delle richieste avanzate da lei. Perché pare abbia chiesto di non imitare ...

... vacanze in famiglia 31/08/23 Fotogallery -, colpo di testa di fine estate per l'ex naufraga A questo punto, Giuseppe è entrato in studio dove c'era già Gabriela ad attenderlo. Il ...... vacanze in famiglia 31/08/23 Fotogallery -, colpo di testa di fine estate per l'ex naufraga TI POTREBBE INTERESSARE... vacanze in famiglia 31/08/23 Fotogallery -, colpo di testa di fine estate per l'ex naufraga 30/08/23 Fotogallery - Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini verso le nozze A queste ...al Grande fratello vip

Cristina Scuccia ufficialmente fuori dal cast di Tale e Quale Show: il ... Fanpage.it

Cristina Scuccia, dal velo da suora alle treccine bionde: il nuovo ... Stile e Trend Fanpage

Tale e Quale Show 2023 sta per tornare su Rai1 e Cristina Scuccia è ufficialmente fuori dal cast del programma. Carlo Conti aveva ...Forse Cristina Scuccia inizia a pretendere davvero troppo. Ecco perché è fuori da Tale e Quale Show ...Cristina Scuccia è ufficialmente fuori dal cast di Tale e Quale Show, in partenza venerdì 22 settembre su Rai1. Dopo i retroscena e le indiscrezioni che si sono rincorse in queste settimane, la ...