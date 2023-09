Cristiano Ronaldo e l' addio allo United | il duro attacco del vice allenatore svela un retroscena

Ci sono dei retroscena legati alla seconda esperienza dial Manchester United che spiegano le difficoltà affrontate dal portoghese. A rivelarli è stato Mike Phelan , allenatore in seconda del club inglese dal 2018 al 2022.Electronics Arts Inc. ha ufficialmente annunciato le valutazioni dei Top 24 maschili e femminili di EA SPORTS FC24 , rivelando i talenti con le valutazioni più alte per il prossimo capitolo del gioco. ...Tra i grandi assenti in lista è impossibile non citare, che ha perso quattro punti nella valutazione generale rispetto a FIFA 23 , passando da 90 a 86. Il calciatore italiano più ...Il campionato saudita di calcio sta vivendo una vera e propria rivoluzione grazie all'arrivo di calciatori stranieri di grande nome. Tutto è iniziato con, che ha firmato un contratto con l'Al - Nassr il 30 dicembre scorso.ha spiegato che in Europa aveva conquistato tutto e giocato per i migliori club al mondo, quindi aveva ...

Cristiano Ronaldo continua a generare polemiche: il fuoriclasse portoghese è di nuovo al centro delle critiche, ecco cosa sta succedendo ...Portogallo a punteggio pieno nel gruppo J delle qualificazioni ad Euro 2024, dopo la clamorosa goleada inflitta al Lussemburgo, battuto 9-0, pur senza Cristiano Ronaldo. Con sei successi in ...