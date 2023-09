Covid | rispettare il principio di precauzione è solo buon senso | non un atto illiberale

(Di martedì 12 settembre 2023) Nessun italiano vorrebbe sentire riparlare di, di tamponi, di mascherine a scuola, o tornare ai derbies nei talk-show tra virologi e no-vax. Ma c’è purtroppo undi realtà che impone a chi ragiona cole non con l’ideologia di non voltarsi dall’altra parte. E la realtà ci dice, in una situazione ampiamente L'articolo proviene da Il Difforme.

COVID: cosa deve fare adesso chi è positivo La Guida degli esperti alla vigilia dell'apertura delle Scuole iLMeteo.it

Scuola al via per 7 milioni di studenti. Lunedì 11 settembre la campanella, dopo quella suonata a Bolzano il 5 settembre, è risuonata in Piemonte, Trentino e Val d'Aosta. Entro la fine della settimana ...