Covid in Campania | De Luca | «Consiglio prudenza e mascherine | nuovi vaccini a ottobre»

(Di martedì 12 settembre 2023) «Sulbisogna tenere gli occhi aperti. Vi è una nuova variante che non è pericolosa per la popolazione più giovane, ma che è aggressiva per i fragili e gli...

Avellino . Nessun allarme ma il dato è chiaro: l'incidenza dei casi di- 19 'è aumentata significativamente' anche nelle province campane. Lo indica l'analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'istituto per le Applicazioni del Calcolo 'M. Picone', del ...L'incidenza dei casi di- 19 'è aumentata significativamente' nelle province italiane rispetto ai valori della prima settimana di luglio. Lo indica l'analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'istituto per le ...Tra le province a 'crescita accelerata' figurano, uniche in, quelle di Napoli e Salerno: qui ilsta facendo registrare una presenza, secondo lo studio del Cnr, superiore al resto del ...Le scuole chiuse E accusa le scuole chiuse per- 19 : "Molti adolescenti, ma anche tante ...2020 ad aprile 2021 non sono andati a scuola per le misure straordinarie prese dalla Regione, ...

"Sul Covid bisogna tenere gli occhi aperti. Vi è una nuova variante che non è pericolosa per la popolazione più giovane, ma che è aggressiva per i fragili e gli anziani". Lo ha detto il governatore ...