Covid | i pediatri lanciano l’allarme | “Presidi allo sbaraglio | occorrono linee guida precise anche per la scuola”

Antonio D'Avino è presidente nazionale della Fimp, Federazione italiana medici. Il governo ha deciso di trattare ilcome una normale infezione, cancellando quasi tutte le regole di ..."Servirebbe un tavolo con ministero della Salute, dell'Istruzione, medici di assistenza primaria ed famiglia per trovare delle linee guida condivise per gestire ilsul territorio". Il ...leggi anche Come affrontare il rientro a scuola: ecco le 10 regole deiRientro a scuola con la nuova variante, le regole: distribuzione mascherine Intanto in prospettiva del rientro a ...

Covid, l’appello dei pediatri: “Presidi allo sbaraglio, occorrono linee guida anche per la scuola” la Repubblica

Scuola al via per 7 milioni di studenti. Ieri la campanella, dopo quella suonata a Bolzano il 5 settembre, è risuonata in Piemonte, Trentino e Val d'Aosta, ...A chiedere regole ai ministeri della Salute e dell’Istruzione è Antonio D’Avino, presidente nazionale della Fimp, Federazione italiana medici pediatri ...