Covid | De Luca “A inizio ottobre vaccino su nuova variante”

"Sulbisogna tenere gli occhi aperti. Vi è unache non è pericolosa per la popolazione più giovane, ma che è aggressiva per i fragili e gli anziani". Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo Dea margine della presentazione del BaccalàRe, la manifestazione culinaria dedicata a "sua Maestà" il baccalà in programma al Maschio Angioino di Napoli dal 14 al 19 settembre. "Con l'apertura dell'anno scolastico – ha detto De– è inevitabile che ci sia un incremento dei contagi, come dopo il periodo delle vacanze estive con l'arrivo di centinaia di migliaia di persone. Mettiamo in conto che ci sarà un incremento di. Dobbiamo tenere gli occhi aperti. Noi ci siamo preparati con nuovi vaccini in grado di contrastare la

Non solo per la scuola, ma per tutto». Le parole di Zaia Diverso il commento di Luca Zaia, presidente della Regione Veneto: «Sul Covid la situazione è di attenzione. Era già stato detto che diventerà