Così il fondamentalismo islamico si sta infiltrando in Europa

(Di martedì 12 settembre 2023) Saïda Keller-Messahli è una giornalista freelance, scrittrice e attivista per i diritti umani svizzero-tunisina. È la fondatrice e presidente del Forum per un Islam progressista e ha ricevuto il Premio svizzero per i diritti umani nel 2016. Con la guerra in Ucraina, le attività dei fondamentalisti islamici in, in particolare quelle legate al proselitismo e al finanziamento, non fanno più notizia. In diverse occasioni lei ha denunciato il rafforzamento delle reti islamiste nel Vecchio Continente. A che punto siamo nella lotta contro questo fenomeno? "Anche la guerra in Ucraina ha fatto comodo agli islamisti. Hanno una forte presenza in Ucraina, dove offrono i loro servizi "umanitari" alla popolazione musulmana. Non dimentichiamo che l'1% della popolazione ucraina è musulmana, circa 500.000 persone. Dall'inizio della guerra, sono stati formati diversi battaglioni ...