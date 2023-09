Cos’è lo smishing | l’attacco hacker più pericoloso del momento | aumentano i casi in Italia

Leggi su formatonews

(Di martedì 12 settembre 2023) Nel nostro Paese si sta diffondendo la pratica dello: siamo tutti in pericolo. Ma in cosa consiste esattamente? Gli attacchisono diventati più pericolosi negli ultimi anni. Progettati per essere difficili da intercettare, riescono a far cadere in trappola tantissimi utenti del web in poco tempo. Ed ora sembra che si stia diffondendo una forma di hacking complicata da affrontare e dannosa anche per noini. Ecco che cosa è lo: fai molta attenzione – FormatoNews.itStiamo parlando dello, una forma di phishing molto efficace e facile da eseguire. Gli utenti ricevono un messaggio di testo che viene inviato da un sistema specifico, con l’obiettivo di indurre la vittima ad esporre le sue informazioni personali. Grazie a questa strategia i ...