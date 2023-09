Cortona | il sindaco sull’episodio dei cuccioli di cane uccisi e ritrovati in un cassonetto

(Di martedì 12 settembre 2023) «Pratiche inammissibili che turbano un’intera comunità». Sono le parole deldi, Luciano Meoni dopo il ritrovamento didigettati in undella spazzatura. Secondo quanto riferito ai volontari del canile di Ossaia, dove gli animali sono stati portati nella giornata di ieri, isarebbero stati colpiti e poi gettati in un sacco in unstradale della zona fra Pergo e Sant’Angelo.A fare la scoperta è stata una signora del posto mentre gettava la spazzatura, la donna ha udito la presenza di un animale, che poi è al momento l’unico sopravvissuto e attualmente sottoposto a cure veterinarie. L’allarme dato dalla signora, insieme al supporto dei volontari del canile intercomunale di Ossaia, ha permesso di salvare un ...

... Monterchi e Pieve Santo Stefano, è stato ildi Anghiari e presidente della provincia di ... Nessun'altra ipotesi può essere presa in considerazione, nemmeno quella su Creti, località di. ...... è stata assistita dalla Dott.ssa Simona, responsabile della comunicazione del Comune di ... Stefano Miceli ha poi incontrato ilAndrea Romizi in piazza IV Novembre e si è complimentato ...... è stata assistita dalla Dott.ssa Simona, responsabile della comunicazione del Comune di ... Stefano Miceli ha poi incontrato ilAndrea Romizi in piazza IV Novembre e si è complimentato ...... è stata assistita dalla Dott.ssa Simona, responsabile della comunicazione del Comune di ... Stefano Miceli ha poi incontrato ilAndrea Romizi in piazza IV Novembre e si è complimentato ...

Cortona, il sindaco sull'episodio dei cuccioli gettati in un cassonetto InformArezzo News

Marco Morbidelli consigliere provinciale replica al sindaco di ... Saturno Notizie

Polemica a distanza tra il sindaco di Cortona Meoni e il consigliere delegato alla viabilità della Provincia di Arezzo Marco Morbidelli. Una vicenda che riporta l'attenzione sulle fibrillazioni intern ...“Carissimo Sindaco Meoni,a nome della Provincia di Arezzo, che mi onoro di rappresentare, prendo atto con dispiacere della sua esternazione a mezzo social, che ...Il sindaco denuncia il degrado e i pericoli di alcune vie nel comune di Cortona. E al presidente della Provincia chiede un intervento urgente di manutenzione.