Coppa Davis | Paolo Cané | “Anche io fui escluso da Panatta e mi arrabbiai | ero il più forte”

(Di martedì 12 settembre 2023) Tutto pronto per il girone preliminare dia Bologna: impegnatala Nazionale italiana che arriva da una vigilia ricca di polemiche con i casi legati a Jannik Sinner e Fabio Fognini, oltre al forfait di Matteo Berrettini. Azzurri che in ogni caso vanno a caccia delle finali. Sull’argomento è intervenuto a TennisMania, rubrica di Sport2U in esclusiva su YouTube di OA Sport, intervistato da Dario Puppo,Canè, ex tennista ed ora commentatore televisivo. Sulle vicende rocambolesche: “Non ricordo in passato una vigilia simile. Ora con tutti i social media va di moda, ma si crea troppa confusione e poca informazione a mio parere. Devono essere il capitano e i giocatori a parlarsi per fare il bene migliore per la squadra per portare a casa il risultato e andare alla fase finale di Malaga. Deve essere un ...

Negli ultimi giorni si era discussa riguardo la possibilità di Nadal di tornare in campo a fine stagione, per le finali di. Lo zio ed ex coach di Rafa, 'Zio' Toni Nadal ha parlato di ciò ...Si avvicina il debutto dell 'Italia alle Finals di, con gli azzurri che mercoledì saranno impegnati nel primo match del girone A di Bologna contro il Canada campione in carica. Obiettivo staccare il pass per Malaga, dove a fine novembre ...- Tennis: Primo match della settimana diall'Unipol Arena. Si parte con Svezia - Cile, mercoledì pomeriggio l'esordio dell'Italia, contro il Canada. - Baseball: Grande festa per la ...Per il casoe i suoi risvolti 'politici'. Il presidente della Federazione: 'Un piccolo problema, in famiglia succede' Db Bologna 16/09/2022 -/ Italia - Argentina / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Fabio Fognini - Simone Bolelli - Filippo Volandri 'Sono cose che in famiglia succedono, ho apprezzato che Fognini mi abbia ...

Lo scorso anno siamo arrivati a un passo dal traguardo con Sonego e Musetti. Ma che nostalgia per la “vecchia” Coppa Davis.” Omar Camporese ha giocato in Davis con un gomito fuori uso. Anche i suoi ...Bologna, 12 set. - (Adnkronos) - Si avvicina il debutto dell'Italia alle Finals di Coppa Davis, con gli azzurri che domani saranno impegnati nel primo match del girone A di Bologna contro il Canada ...Wawrinka pubblica un video prima dell’esordio della sua Svizzera in Coppa Davis. Il tennista mostra uno stadio quasi vuoto e se la prende anche con Piqué e la sua precedente gestione del torneo.