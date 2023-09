Coppa Davis | l’Italia è più forte degli avversari Per la Svezia c’è il figlio di Borg Corsera

(Di martedì 12 settembre 2023) Non solo intrighi e veleni neldi, anche la concreta possibilità di qualificarsi per le finali di Malaga. Come ricorda il Corriere della sera. Grazie anche alla debolezzache affronteremo da domani a Bologna. Shakespeare ne tirerebbe fuori un dramma sublime, a noi piace notare la voglia della compagnia dei celestini di voltare pagina e agguantare la qualificazione alle finali di Malaga anche senza i big. Né il Canada campione in carica di Shapovalov (che per vari problemi non gioca da Wimbledon) né il Cile di Jarry e Garin e nemmeno ladi Leo, che si aggira per il palazzetto di Casalecchio facendo girare la testa ai presenti tanto è somigliante al padre Bjorn (la caccia all’Orso in incognito sarà lo sport della settimana ...

INFO BIGLIETTERIA " È possibile acquistare i biglietti per le sfide diin programma alla 'Unipol Arena' di Bologna sul sito https://tickets.italy.daviscup.com/it oppure su Ticket One al ...Saranno i campioni in carica del Canada gli avversari dell' Italia all'esordio nel Gruppo A della fase a gironi delle Finals di2023. Domani, mercoledì 13 settembre alle ore 15, sul veloce della 'Unipol Arena' di Bologna , gli azzurri di Capitan Volandri avranno dunque subito l'occasione di prendersi una rivincita ...Matteo Berrettini Mercoledì 13 l'Italia scenderà in campo per l'esordio in questo girone di, sul terreno di gioco di Bologna. In palio le fasi finali, con il capitano Filippo Volandri che vuole lasciarsi alle spalle i problemi di questi ultimi giorni : la non convocazione di ...

Coppa Davis a Bologna, oggi si parte: venti campi e maestri di tennis nelle piazze. Il programma il Resto del Carlino

Ci siamo. Scattano gli incontri della fase a gironi delle Davis Cup Finals. Si gioca in quattro città: Bologna, Manchester, Valencia e Spalato, ...Corrado Barazzutti, ex capitano dell’Italia del tennis, è stato chiamato in causa nelle polemiche per l’esclusione di Fognini dai ...