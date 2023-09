Coppa Davis | le avversarie dell' Italia | tutto sul Cile | la scheda

Cile in: i convocati NICOLAS JARRY Età: 27 (nato l'11 ottobre 1995 a Santiago, Cile) Ranking: 22 (singolare), 332 (doppio) Inha vinto quattro degli ultimi cinque incontri ...INFO BIGLIETTERIA " È possibile acquistare i biglietti per le sfide diin programma alla 'Unipol Arena' di Bologna sul sito https://tickets.italy.daviscup.com/it oppure su Ticket One al ...Photo: Adam Ihse / TT / code 9200 (Photo by ADAM IHSE / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP) Non solo intrighi e veleni nell'Italia di, anche la concreta possibilità di qualificarsi ...

Fognini epurato, anche per motivi politici. Per fortuna gli avversari in Coppa Davis sono debolucci - ilNapolista IlNapolista

Nel girone dell'Italia alle Davis Cup Finals a Bologna ci sarà anche il Cile. E la mente degli appassionati torna all'unico trionfo azzurro ...Il capitano dell'Italia Filippo Volandri parla dell'impegno dei giocatori in vista dell'esordio in Coppa Davis: "Un pensiero a Sinner e Berrettini, li aspettiamo a braccia aperte". Volandri chiede ai ...