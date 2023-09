Coppa Davis 2023 | Musetti | “Sempre un onore giocare per l’Italia Bolelli il nostro riferimento”

(Di martedì 12 settembre 2023) Mancameno all’esordio della Nazionale Italiana inin quel di Bologna. La prima partita della selezione azzurra sarà contro il Canada. Nella vigilia che precede il match a parlare ai microfoni di Sky Sport è stato Lorenzo, punto die di forza della squadra italiana. Le parole di: “E’ unessere il portabandiera. Sono ancora giovane, anche se ho un po’ di esperienza, ma i consigli li prendo ancora.è ilpunto di, ha vissuto tante battaglie in nazionale. Arnaldi ha meritato la convocazione, è in un gran momento di forma dopo New York. Anche Vavassori è migliorato molto, in singolare e in doppio. Laè qualcosa di ...

Via alla sfida Francia - Svizzera: l'esperto giocatore svizzero non accetta la pochissima presenza di ...Tra il 13 e il 17 settembre Bologna diventa la capitale italiana della racchetta, con gli azzurri di Filippo Volandri impegnati nella fase a gironi della2023 , insieme a Canada , Cile e ...Negli ultimi giorni si era discussa riguardo la possibilità di Nadal di tornare in campo a fine stagione, per le finali di. Lo zio ed ex coach di Rafa, 'Zio' Toni Nadal ha parlato di ciò ...Si avvicina il debutto dell 'Italia alle Finals di, con gli azzurri che mercoledì saranno impegnati nel primo match del girone A di Bologna contro il Canada campione in carica. Obiettivo staccare il pass per Malaga, dove a fine novembre ...

La Coppa Davis spacca l'Italia del tennis, Barazzutti: Da Volandri falsità, da Panatta cattiverie Sport Fanpage

Davis, l'Italia è pronta per l'esordio. Volandri: "Le polemiche non lasceranno scorie" La Gazzetta dello Sport

Martedì 12 settembre è il giorno del via ufficiale alla fase a gironi della Coppa Davis, in programma rispettivamente a Bologna, Manchester, Valencia e Spalato. Nella città inglese Stan Wawrinka, ...Roma, 12 set. – (Adnkronos) – “Ora è il momento di giocare e smetterla con le polemiche. L’Italia è forte, può schierare due squadre ed è favorita sulle avversarie. Canada, Cile e Svezia non sono al n ...Bologna, 12 set. - (Adnkronos) - Si avvicina il debutto dell'Italia alle Finals di Coppa Davis, con gli azzurri che domani saranno impegnati nel primo match del girone A di Bologna contro il Canada ...