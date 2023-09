Coppa Davis 2023 | la Serbia batte la Corea del Sud all’esordio con Lajovic e Djere

(Di martedì 12 settembre 2023) Debutto vincente, anche senza Novak Djokovic, per lanel girone C di Valencia in quota. Sconfitta per 3-0 ladel Sud, ed è dunque un debutto di primo livello quello che arriva in attesa dell’ingresso in campo del numero 1 del mondo, previsto per la giornata di venerdì. Dusanb. Seoon-cheong Hong 6-4 7-6(3) Il primo incontro della giornata va secondo le previsioni, ma il padrone di casa ci mette più del dovuto per portare a casa l’intera posta. Il primo set si decide nel quinto game, dove arriva il break, ma il secondo dura molto più rispetto a quanto voluto e sperato da. Hong regge bene, tenta di scappare a inizio parziale, sul 4-5 arriva anche ad avere due chance di allungare il match. Alla fine, però, deve arrendersi dopo due ore e un ...

A Manchester la Francia archivia la pratica Svizzera con due singolari molto solidi, niente da fare per Stricker e Wawrinka. A Valencia vincono Lajovic e Djere contro la Corea del Sud2023 Group Stage GRUPPO B (Manchester, UK) Francia - Svizzera 2 - 0 A. Mannarino (FRA) b. D. Stricker (SUI) 3 - 6 6 - 1 6 - 4 Dominic Stricker ieri ha festeggiato il best ranking, numero ...Sono iniziate male le finali diper la Svizzera. Sul veloce di Manchester Dominic Stricker (ATP 90) e Stan Wawrinka (40) non sono riusciti a portare a casa nessuno dei due singolari della sfida d'apertura del Gruppo B

La Francia ottiene un'importantissima vittoria nella prima giornata del Gruppo B di Coppa Davis a Manchester. La formazione transalpina si è imposta per 3-0 contro la Svizzera ed ora si giocherà la qu ...La leggenda del tennis azzurro, che sarà a Bologna per sostenere l'Italia in Coppa Davis, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport.Cile, Svezia e Canada sono le avversarie dell'Italia nel Gruppo A di Coppa Davis che si gioca a Bologna fino al 17 settembre. Le prime due si qualificheranno al tabellone delle Finals di Malaga con