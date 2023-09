Coppa Davis 2023 | Italia pronta all’esordio con il Canada Polemiche alle spalle ed ora testa solo al campo

(Di martedì 12 settembre 2023) Adesso è arrivato il momento che deve parlare il. Non è stata sicuramente una vigilia serena quella che l’ha affrontato in vista della settimana dia Bologna. Tra leper le assenze della stella Jannik Sinner e poi quelle nate anche per la mancata convocazione di Fabio Fognini, con anche l’intervento dell’ex capitano Corrado Barazzutti. Non è mancato davvero nulla, ma ora Filippo Volandri ed i suoi ragazzi dovrannopensaretre sfide che li aspettano, partendo da quella con i campioni in carica del. L’vuole la rivincita sui nordamericani, dopo che questi avevano sconfitto in rimonta gli azzurri nella semifinale della scorsa edizione. Un ko arrivato al doppio, con la coppia ...

E nel weekend Nicola Pietrangeli aveva incalzato Jannik Sinner sulla rinuncia alladopo le fatiche (sic!) dello UsOpen: "Chi rifiuta per poi andare a giocare un torneo altrove, andrebbe ...Si comincia. Da oggi a domenica 17 settembre lasi prenderà la scena. La fase a gironi delle Finali 2023 sarà in 4 città europee: Bologna (Gruppo A), Manchester (Gruppo B), Valencia (Gruppo C) e Spalato (Gruppo D). In palio gli 8 pass ...Rimarrà così anche nella prossima stagione o non so quante altre stagioni avrò nelle gambe', ha concluso Novak Djokovic Novak Djokovic non rinuncia alla: ecco quando si unirà al team ...

Coppa Davis, quando gioca l'Italia. Calendario, orari e dove vedere le partite Quotidiano Sportivo

Coppa Davis al via oggi a Bologna fino a domenica 17 settembre. Domani esordio azzurro col Canada ...Programma, gironi, biglietti, allenamenti &co: tutte le info utili sull'attesissimo appuntamento sportivo in programma allIUnipol Arena ...