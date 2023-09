Coppa Davis 2023 | il Cile si aggiudica il primo punto | ‘cappotto’ rifilato alla Svezia

(Di martedì 12 settembre 2023) Ilmette a segno ilgraffio in. La selezione guidata da Nicolaas Massu ha vinto il confronto con lae firma ilsuccesso nel gruppo A in corso di svolgimento all’Unipol Arena di Bologna. I sudamericani se la sono cavata già con i singolari e attendono di sapere chi li affiancherà in classifica tra Italia e Canada, che si affronteranno domani. La prima partita ha lasciato presagire un inaspettato equilibrio: lotta all’ultimo sangue tra Cristian Garin, caduto in disgrazia dopo aver raggiunto il diciassettesimo posto delle classifiche mondiali, e Leo Borg, il figlio del grande Bjorn che al momento non ha raggiunto un minimo dei risultati del papà. Una sfida imprevedibile, infarcita di errori da una parte e dall’altra, in cui ne esce vincitrice la ...

Sono iniziate male le finali diper la Svizzera. Sul veloce di Manchester Dominic Stricker (ATP 90) e Stan Wawrinka (40) non sono riusciti a portare a casa nessuno dei due singolari della sfida d'apertura del Gruppo B ...... da Valencia a Parigi e poi Torino: il rush finale del tennista serbo Novak Djokovic migliore atleta della storia La risposta del serbo sorprende Novak Djokovic non rinuncia alla: ecco ...Jarry ha preso subito il comando del gioco e si è avviato verso la quinta vittoria nelle ultime sei partite giocate in, la tredicesima in singolare. Il "Principe", come lo chiamano gli ...E' del Cile il primo punto del gruppo A dia Bologna: Cristian Garin, nel match d'esordio, ha battuto lo svedese Leo Borg, figlio di Bjorn, con il punteggio di 7 - 6, 3 - 6, 7 - 5. A seguire l'altro singolo che vedrà di sgronte lo ...

Sicuramente questa partita giocata in Svezia o in Cile avrebbe avuto una risposta di pubblico più consistente, ma questi sono i lati negativi della formula attuale della Coppa Davis. Sicuramente ...La leggenda del tennis azzurro, che sarà a Bologna per sostenere l'Italia in Coppa Davis, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport.Cile, Svezia e Canada sono le avversarie dell’Italia nel Gruppo A di Coppa Davis che si gioca a Bologna fino al 17 settembre. Le prime due si qualificheranno al tabellone delle Finals di Malaga con ...