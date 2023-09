Coppa Davis 2023 | i precedenti tra Italia e Canada C’è il ricordo della semifinale 2022

(Di martedì 12 settembre 2023) Nella pur lunga storia, itrasi contano letteralmente sulle dita di una mano. Sono infatti tre, e corrispondono all’ascesa del Paese nordamericano. Prima degli ultimi 13 anni, infatti, dalla terra canadese era arrivato ben poco: qualche segnale nelle edizioni del primo ‘900, un primo turno del Gruppo Mondiale 1992 in cui Daniel Nestor sconfisse a sorpresa Stefan Edberg senza che per questo ilriuscisse a battere la Svezia. Diventata forte ed entrata stabilmente nel World Group dal 2012, per restarci, la selezione canadese si trovò davanti per la prima volta l’nel 2013, nei quarti di finale. Si giocava a Vancouver: erano gli anni in cui Milos Raonic disponeva benissimo del suo potenziale ...

A sfidarsi il Cile di Nicolàs Jarry e la Svezia di Elias Ymer. Quest'ultima parte nettamente sfavorita È tutto pronto per l'inizio della fase a gironi di2023. Gli appuntamenti sono collocati in tutta Europa: da Manchester a Spalato, da Valencia a Bologna . Ed è proprio nella città emiliana che l'Italia sarà protagonista in questi giorni. ...Al via da Bologna l'avventura azzurra in(12 - 17 settembre). Fase a gironi, in gioco l'accesso alle finali di Malaga (22 - 26 novembre). L' Italia è inserita nel primo dei quattro gironi in cui sono state divise le 16 squadre ...Il giocatore aveva polemizzato per essere stato incluso nella lista preliminare dei convocati per il girone dia Bologna, salvo essere escluso all'ultimo minuto dal quintetto presente ...... da Valencia a Parigi e poi Torino: il rush finale del tennista serbo Novak Djokovic migliore atleta della storia La risposta del serbo sorprende Novak Djokovic non rinuncia alla: ecco ...

Fognini epurato, anche per motivi politici. Per fortuna gli avversari in Coppa Davis sono debolucci - ilNapolista IlNapolista

Coppa Davis, Semeraro: “I problemi tra Volandri e Fognini nascono nel 2022. L’Italia non é in una buona situazione” OA Sport

Intervenuto a "La Domenica Sportiva", l'ex campione azzurro ha detto la sua sulla situazione della squadra italiana di Coppa Davis ...Il giocatore aveva polemizzato per essere stato incluso nella lista preliminare dei convocati per il girone di Coppa Davis a Bologna, salvo essere escluso all’ultimo minuto dal quintetto presente alla ...Il giocatore aveva polemizzato per essere stato incluso nella lista preliminare dei convocati per il girone di Coppa Davis a Bologna, salvo essere escluso all’ultimo minuto dal quintetto presente alla ...